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Darende'de okuma bayramı etkinliği

Malatya'nın Darende ilçesinde Özel Hacı Naciye Ateş İlkokulu tarafından okuma bayramı etkinliği düzenlendi.

11.01.2020 16:44 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:00Darende'de okuma bayramı etkinliği
'nın ilçesinde Özel Hacı Naciye Ateş İlkokulu tarafından okuma bayramı etkinliği düzenlendi.
Okul müdürü Resul Kesenceli, amaçlarının geleceğin teminatı olan çocuklara sağlam bir kişilik kazandırarak, onları araştıran, sorgulayan, öz güveni yüksek, vatanını, milletini ve bayrağını seven bireyler olarak yetiştirmek olduğunu belirtti.
Öğretmen Selma Uçar'nın konuşmasının ardından programda öğrenciler şiir okudu, tiyatro oyunu sahneledi ve İngilizce şarkılar söyledi.
Etkinliğin sonunda öğrencilere okuma belgesi verildi.

Malatya, Darende, Güncel

Kaynak: AA

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