20.06.2019 17:13
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Darende'de sağanak yağış sele neden oldu

Darende

Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.

Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Yağış sonrası ilçede bulunan Pat Pat deresinin taşmasıyla mahalleyi sel bastı.

Darende'de öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış ilçeye bağlı Günpınar Mahallesi'nde bulunan Pat Pat deresinin taşmasına neden oldu. Dereden çıkan toprak ve taş yığınları yolları kapatırken bazı araçlar çamur kaplı yollardan çıkmakta zorlandı.

Yağışın ilçede gece saatlerine kadar aralıklarla süreceği öğrenilirken ilçenin bazı bölgelerinde de dolu yağdığı bilgisine ulaşıldı. - MALATYA
Kaynak: İHA
Malatya, Darende, Güncel

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