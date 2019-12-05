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Darende'de sınav stresini yenme semineri

Malatya'nın Darende ilçesinde Osman Hulusi Ateş İmam Hatip Ortaokulu tarafından, "Sınav Stresini Yenme" konulu seminer düzenlendi.

05.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:10Darende'de sınav stresini yenme semineri
'nın ilçesinde Osman Hulusi Ateş İmam Hatip Ortaokulu tarafından, "Sınav Stresini Yenme" konulu seminer düzenlendi.
Eğitimci yazar Ali Erkan , Somuncu Baba Mesleki Teknik Eğitim Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde, "sınav stresini yenme, motivasyon ve verimli ders çalışma metotları" konularında bilgi verdi.
Öğretmenin öğrenciye söyletmesi gereken en önemli sözün "ben yapabilirim" olması gerektiğini aktaran Kavaklı, şöyle devam etti:
"Başarısız kişi yoktur, yetenekleri keşfedilmemiş ve geliştirilmemiş kişi vardır. Her insanın bir alanda yeteneği vardır. Bu yeteneğin keşfedilip geliştirilmesi gerekiyor. Yapılan her güzel işe karşı beyin, insanı mutlulukla ödüllendirir. Beyin, öğrenme odaklı yaratılmıştır. Öğrenmeyen beyin yoktur. Öğrenme hızları ve biçimleri farklı olan beyinler vardır. Eğitimci, bunu fark eder."
Öğretmenin birinci ödevi çocuklara okumayı sevdirmek olduğunu dile getiren Kavaklı son olarak, "Öğretmen şefkatli ve merhametli olmalıdır. Öğretmen, çocuklara yol gösterebilmeli, ilham verebilmeli, onlara başarma zevkini tattırabilmelidir." diye konuştu.
Seminerin sonunda İnce ve okul idaresi tarafından eğitimci yazar Kavaklı'ya plaket takdim edildi.
Programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, şube müdürleri, okul müdürleri, öğrenci ve aileleri katıldı.

Malatya, Kavaklı, Darende, Güncel

Kaynak: AA

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