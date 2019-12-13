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Darende'de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlanıyor

Malatya'nın Darende ilçesinde, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

13.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:40Darende'de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlanıyor
'nın ilçesinde, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
İlçe Kaymakamı Malik Çalışır, Yavuz Sultan Selim Anaokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelerek, her yıl 12-18 Aralık tarihlerinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftasının ülkede uzun yıllardır kutlandığını anımsatarak, yerli malını almayı ve tutumlu olmayı teşvik eden önemli bir etkinlik olduğunu söyledi.
İhtiyaçların daha çok milli kaynaklardan karşılanması gerektiğinin altını çizen Çalışır, "Bu gün yurdumuzda her türlü araç, gereç yerli ve milli imkanlarla yapılmakta. Topraklarımızda her türlü ürün yetiştirilmektedir. Ülke olarak dışa bağımlılığı büyük oranda azaltmış durumdayız. Bunun için her yurtsever vatandaşımızın bu konuda duyarlı olması, yerli malı kullanmaya özen göstermesi ve ülkesine sahip çıkması gerekmektedir." dedi.
Okul Müdürü Gazi Kurtoğlu da öğrencilerle her yıl yerli malını almayı ve tutumlu olmayı teşvik eden çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.
Etkinlikler kapsamında minik öğrenciler ve aileleri, getirdikleri yöresel yemek ve ürünleri davetlilere ikram etti.

Malatya, Darende, Güncel

Kaynak: AA

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