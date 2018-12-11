Darende'de Yaban Keçisi Görüntülendi

Malatya
'nın Darende
ilçesinde nesli tükenmekte olduğu için koruma altına alınan bir yaban keçisi görüntülendi.
Kırsaldaki sarp kayalıklarda yaşayan bir yaban keçisinin ilçe merkezi yakınlarına indiğini gören bir vatandaş, cep telefonuyla fotoğrafını çekti. Yaban
keçisini görüntüleyen Vedat Tokgöz, yüksek kayalıklarda yaşayan ve koruma altında olan keçiyi ilk defa yerleşim birimlerine bu kadar yakın gördüğünü söyledi.
Vatandaşların ve avcıların nesli tükenmekte olan bu türlere karşı duyarlı olmasını isteyen Tokgöz, "Yaban hayatına renk katan bu güzel hayvanları el birliğiyle koruyup nesillerinin devamını sağlamalıyız." diye konuştu.
11 Aralık 2018 Salı 15:16