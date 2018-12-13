Darende'de Yerli Malı Haftası Kutlandı

13 Aralık 2018 Perşembe 15:36



13 Aralık 2018 Perşembe 15:36

Malatya'nın Darende ilçesinde Yerli Malı Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.Darende'de Yerli Malı Haftası, ilçe protokolünün katılımıyla Nadir İlkokulunda kutlandı."Yerli Malı Yurdun Malı Herkes Türk Lirası Kullanmalı" ve "Kendi Paranı Kullan, Kendi Kaliteni Arttır" sloganıyla hazırlanan programda, öğrencilerin evden getirdikleri pasta, meyve, kayısı ürünleri, ile börek, tatlı gibi gıdalar tüketildi.Okul Müdürü Mustafa Kızmaz, etkinlikte yaptığı konuşmayla öğrencilere yerli malı kullanımının önemini anlatarak, şunları söyledi:"Yerli malı kullanmak ekonomik kalkınma için çok büyük bir önem taşıyor. Bu sebeple alışveriş yaparken yerli üretim logosu taşıyan ürünleri tercih etmemiz gerekmekte. Evimizde işimizde israftan da kaçınarak gereksiz yere harcama yapmamayı alışkanlık haline getirmeliyiz. En önemlisi de tutum, yatırım ve yerli malı kullanmayı senede bir gün ya da bir hafta değil her gün hatırlamalıyız."