Darende'deki Kazada Hayatını Kaybeden 6 Kişinin Cenazesi Yakınlarına Teslim Edildi

Malatya
'nın Darende
ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 6 kişinin cenazeleri yakınlarınca alındı.
Darende-Malatya kara yolu Bağlarbaşı
mevkisinde kontrolden çıkarak devrilen midibüste hayatını kaybeden Nesrin, Cuma, Zeynep ve Derya Alptekin, Gültaze Karaca ile Mesut Akgün'ün Darende Devlet Hastanesi ve Adli Tıp Kurumu
Malatya Grup Başkanlığındaki otopsi işlemleri tamamlandı.
Yakınları tarafından gözyaşları arasında teslim alınan cenazeler Malatya Şehir Mezarlığı'na götürüldü. Cenazelerin yarın toprağa verileceği öğrenildi.
Cenaze yakınlarından Kaya Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazanın İstanbul
'da vefat eden babaanneleri 90 yaşlarındaki Şerife Alptekin'in cenazesini toprağa vermek için Malatya'ya getirildiği sırada meydana geldiğini söyledi.
Araçta aile yakınlarının bulunduğunu aktaran Akgül, "Ümraniye
Belediyesi'nden tahsis edilen araç Sivas
'ın Gürün
ilçesinde yarım saat mola veriyor ve şoför değiştirip yola devam ediliyor. Daha sonra havanın yağışlı olması nedeniyle büyük ihtimal araç çakıla kaptırılıp, kaza meydana geliyor. Şu an 6 cenazemiz var. Hepsi akrabalarımız. Allah böyle acıyı kimseye vermesin." dedi.
Akgül, Şerife Alptekin'in Hekimhan
ilçe nüfusuna kayıtlı olduğunu ancak cenazenin Malatya'da toprağa verilmesinin planlandığını anlatarak, "Cenazeyi Malatya'da öğle namazının ardından toprağa verecektik. Bu bizim hesabımızda ama Allah'ın hesabı da böyleymiş. Kazada hayatını kaybedenlerden Cuma ve Zeynep Alptekin ile Mesut Akgün'ün İstanbul'da vefat eden Şerife Alptekin'in torunuydu." diye konuştu.
Malatya Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise olay yerine ilk etapta 6 ambulansın görevlendirildiği belirtildi.
Kazada 6 kişinin öldüğü belirtilen açıklamada, "Hastanelerimizde 16 kişinin tedavisi devam etmektedir. Bazı yaralılarımızın hayati tehlikesi bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.
Cevdet Aysel idaresindeki 34 AFA 667 plakalı midibüs Darende-Malatya kara yolu Bağlarbaşı mevkisinde kontrolden çıkarak devrilmiş, kazada 6 kişi ölmüş, 16 kişi yaralanmıştı.
Kazanın İstanbul'da hayatını kaybeden Şerife Alptekin'in cenazesini defin için yakınlarının midibüsle Malatya'ya getirdikleri sırada meydana geldiği öğrenilmişti.
GÜNCELLEME - Malatya'da yolcu midibüsü devrildi: 6 ölü, 16 yaralıDarende ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandıYaralılardan durumu ağır olan ve ambulansta kalpleri duran 3 kişi, sağlık görevlilerinin gayretiyle hayata döndürüldü
ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ
Malatya'nın Darende ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı.
Cevdet Aysel idaresindeki 34 AFA 667 plakalı midibüs, Darende-Malatya kara yolu Bağlarbaşı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, Nesrin, Cuma, Zeynep ve Derya Alptekin, Gültaze Karaca ile Mesut Akgün hayatını kaybetti.
Sürücü ile Sevim, Gül, Mustafa, Zeytun, Burhan, Seyfettin, Ezgisu, Cerennaz ve Ege
Alptekin, Okay ve Songül Yılmaz
, Zeynep Erkaya, Mehmet Özbey, Aydın Kara
ve Sevim Topay yaralandı.
Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD
ekibi ile UMKE görevlileri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi ile Turgut Özal
Tıp Merkezinde tedavi altına alındı.
Yaralılardan durumu ağır olan Mustafa ve Ezgisu Alptekin ile Sevim Topay'ın, ambulansta kalplerinin durduğu, sağlık görevlilerin gayretiyle hayata döndürüldükleri belirtildi.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan D-300 kara yolu, aracın çekici yardımıyla kaldırılması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser
ve AK Parti Darende İlçe Başkanı Süleyman Şimşek
olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı. Eser ve Şimşek, daha sonra Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine geçerek, kazada ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
Öte yandan, kazanın, İstanbul'da hayatını kaybeden Şerife Alptekin'in cenazesini defin için yakınlarının midibüsle Malatya'ya getirdikleri sırada meydana geldiği ve olay yerinde ölenlerin kayıtları arasına yanlışlıkla Alptekin'in bilgilerinin de dahil edildiği öğrenildi.
Bağlarbaşı,İstanbul,Malatya,Darende
22 Kasım 2018 Perşembe 17:04