Darende'deki Kazada Hayatını Kaybeden 6 Kişinin Cenazesi Yakınlarına Teslim Edildi (2)

Malatya
'nın Darende
ilçesinde, midibüsün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 6 kişinin cenazesi yakınlarınca alındı.
Darende-Malatya kara yolu Bağlarbaşı
mevkisinde kontrolden çıkarak devrilen midibüste hayatını kaybeden Nesrin, Cuma, Zeynep ve Derya Alptekin, Gültaze Karaca ile Mesut Akgün'ün cenazelerinin Darende Devlet Hastanesi ve Adli Tıp Kurumu
Malatya Grup Başkanlığındaki otopsi işlemleri tamamlandı.
Yakınları tarafından gözyaşları arasında teslim alınan cenazeler, Malatya Şehir Mezarlığı'na götürüldü. Cenazelerin yarın toprağa verileceği öğrenildi.
Ailenin yakınlarından Kaya Akgül, AA muhabirine, İstanbul
'da vefat eden babaanneleri 90 yaşındaki Şerife Alptekin'in cenazesinin toprağa verilmek üzere Malatya'ya getirildiği sırada kazanın meydana geldiğini söyledi.
Araçta aile yakınlarının bulunduğunu belirten Akgül, "Ümraniye
Belediyesinden tahsis edilen araç, Sivas
'ın Gürün
ilçesinde yarım saat mola veriyor ve şoför değiştirip yola devam ediliyor. Daha sonra havanın yağışlı olması nedeniyle büyük ihtimal araç çakıla kaptırılıp, kaza meydana geliyor. Şu an 6 cenazemiz var. Hepsi akrabalarımız. Allah böyle acıyı kimseye yaşatmasın." dedi.
Akgül, Şerife Alptekin'in Hekimhan
ilçe nüfusuna kayıtlı olduğunu ancak cenazenin Malatya kent merkezinde toprağa verilmesinin planlandığını ifade ederek, "Cenazeyi Malatya'da öğle namazının ardından toprağa verecektik. Bu bizim hesabımızdı ama Allah'ın hesabı da böyleymiş. Kazada hayatını kaybedenlerden Cuma ve Zeynep Alptekin ile Mesut Akgün'ün İstanbul'da vefat eden Şerife Alptekin'in torunuydu." diye konuştu.
Malatya İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise olay yerine ilk etapta 6 ambulansın yönlendirildiği belirtildi.
Kazada 6 kişinin öldüğü kaydedilen açıklamada, "Hastanelerimizde 16 kişinin tedavisi devam etmektedir. Bazı yaralılarımızın hayati tehlikesi bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.
İstanbul'da hayatını kaybeden Şerife Alptekin'in cenazesinin defin için Malatya'ya getirilişi sırasında Cevdet Aysel idaresindeki 34 AFA 667 plakalı midibüs Darende-Malatya kara yolu Bağlarbaşı mevkisinde devrilmişti. Kazada 6 kişi ölmüş, 16 kişi yaralanmıştı.
Bağlarbaşı,İstanbul,Malatya,Darende
22 Kasım 2018 Perşembe 18:38