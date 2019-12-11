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Darende esnafı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Malatya'nın Darende ilçesindeki esnaf, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

11.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:38Darende esnafı AA'nın
'nın ilçesindeki esnaf, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
İlçe merkezindeki esnaf, AA foto muhabirlerince yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.
Sanayide oto tamiri yapan ve oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyen Şeyhamit Sağlam, kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Kırmızı sezon", kategorisinde de Ayhan İşcen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" fotoğraflarına oy verdi.
Cep telefonu servisi olan Adnan İlhan ise oylamaya katılan tüm fotoğrafları çok beğendiğini belirterek, özellikle "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" adlı fotoğrafı çok beğendiğini söyledi.
Seçim yaparken daha çok başarıya önem verdiğini anlatan Şerife Önder ise özellikle engelli yüzücülerin mücadelesini anlatan fotoğraflardan etkilendiğini ifade etti.

Malatya, Darende, Güncel

Kaynak: AA

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