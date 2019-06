Darende Fizik Tedavi Hastanesi inşaatı hızla yükseliyor

Darende ilçesinde yapı süren Hulusi Efendi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin yüzde 60'lık bölümü tamamlandı.

Zaviye Mahallesi'nde 5 bin metrekare alan üzerine kurulan ve lojmanları ile iki bloktan oluşan hastanenin kaba inşaatında sona gelindi. Yüklenici firma, teslim tarihine yetişmesi için 60 kişilik bir ekiple hummalı çalışmasını sürdürüyor.

Tamamlandığında yüzlerce kişiye "ekmek kapısı" da olacak hastanenin temeli, güçlü bir kayalık zemine oturtularak perde betonla zemin katı dolduruldu.

Sağlık turizmi açısından Darende'ye önemli katkıda bulunacak hastane, artırılabilir 20 yatak kapasitesiyle yılın 12 ayı şifa dağıtacak.

- "2020'nın ilk çeyreğinde hizmete açılacak"

Yüklenici firma sorumlusu İsmet Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inşaatın hızla devam ettiğini ve hastanenin 2020'nin ilk çeyreğinde hizmete açılmasının planlandığını söyledi.

Malatya ve çevresinde bir ilki temsil ettiğini belirten Kartal, şunları kaydetti:

"Önceki dönem belediye başkanı Sayın Süleyman Eser beyin gayretleriyle ilde olmayan bu güzel hizmeti ilçeye kazandırıldı. Bizde yüklenici firma olarak ilçenin sağlığına, ekonomisine ve turizmine katkıda bulunacak bu eserin yapımını üstlendik. Şu an itibariyle yüzde 60'lık bölümü tamamlandı. 60 kişiyi aşan bir ekiple kaba inşaatın sonuna geldik. Bir yandan ince işler yapılmaya başlandı. Beş katlı ve güzel bir mimariye sahip hastaneye 10 daireden oluşan bir de lojman yapıyoruz. İnşaat süreci tamamlandığında çevresini yeşillendirerek peyzaj düzenleme çalışması yapacağız. Aynı zaman tesisin etrafına 3 farklı bölüm halinde 60 araçlık otopark yapılacak. İnsan hayatını kolaylaştıran tüm teknolojiyi burada kullanılacak."

Kartal, ihalede belirtilen Mart 2020 tarihinde binayı teslim edeceklerini dile getirerek, "Binamızın içerisinde bir büyük 2 küçük termal havuz bulunuyor. Burası çok çeşitli tedavilerin uygulandığı merkez olacağı için projede her odaya küçük havuz ve çamur havuzu konmuş. Otel konforunda hastane odaları hazırlıyoruz. Odalarda dinlenme bölümleri, duş, lavabo mutfak gibi bir insanın ihtiyacı olan her şey burada bulmak mevcut. İlçe için çok güzel bir hizmet emeği geçenleri kutluyorum." diye konuştu.

Darende merkezinde Hacılar Mahalle yolu üzerine yapılan tesis, ulaşım ve geniş imkanlarıyla çevre illerden ve ülke genelinden hasta kabul edecek.

Öte yandan Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nin Diyaliz ünitesi de buraya taşınarak daha geniş imkanlarla kaliteli hizmet sunulacak.

Kaynak: AA