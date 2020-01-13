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Darende Kaymakamı Çalışır, gazetecilerle buluştu

Darende Kaymakamı Malik Çalışır, ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

13.01.2020 20:00 | Son Güncelleme: 13.01.2020 20:06Darende Kaymakamı Çalışır, gazetecilerle buluştu
Kaymakamı Malik Çalışır, ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Özel bir restoranda basın çalışanlarıyla bir araya gelen Kaymakam Çalışır, kamuoyunu aydınlatmak ve şehrin gündemini aktarmak adına gazetecilerin fedakarca çalıştığını söyledi.
Gazetecilerin toplumun hafızası olduğunu belirten Çalışır, şöyle devam etti:
"Gazeteciler, tarihe not düşerek, olayları, gelişmeleri kamuoyu ile paylaşıyor. Gelecek nesillere geçmişle ilgili bilgi ve dokümanların aktarılmasında köprü vazifesi görüyorlar. Basın çalışanlarının baskı altında olmadan, özgür iradeleriyle yorum katmadan olayları yansıtmasının kamuoyunun doğru bilgilenmesini sağladığı düşüncesiyle herkesin görev ve sorumluluğunu tam olarak yapması gerektiğine inanıyorum."
Çalışır, ayrıca gazetecilik görevleri vesilesiyle Darende'nin tanıtımına sağladığı katkılardan dolayı muhabirlere teşekkür etti.

Darende, Güncel

Kaynak: AA

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