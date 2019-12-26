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Darende Kaymakamı Malik Çalışır, 101 yaşındaki Raziye Gökduman'ı ziyaret etti

Darende Kaymakamı Malik Çalışır, 101 yaşındaki Raziye Gökduman'ı evinde ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

26.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:56 Darende Kaymakamı Malik Çalışır, 101 yaşındaki Raziye Gökduman'ı ziyaret etti
Kaymakamı Malik Çalışır, 101 yaşındaki Raziye Gökduman'ı evinde ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.
İlçeye bağlı Irmaklı Mahallesi'nde yaşayan Gökduman'ı ziyaret eden Kaymakam Çalışır, sağlık sorunları bulunan asırlık çınarla bir süre yakından ilgilenerek kendisinden bir isteği olup olmadığını sordu.
Yürümekte ve duymakta zorluk çektiğini anlatan Gökduman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ileterek, "Ben bu yaşa önce Allah'ın, sonra da devletimin sayesinde geldim. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Allah, siz devlet büyüklerimize de hayırlı, uzun ömür versin inşallah." dedi.
Raziye ninenin sağlık sorunlarının giderilmesi ve çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili kurumlara talimat veren Kaymakam Çalışır, devlet olarak her zaman kendisinin yanında olduklarını belirterek, Raziye Gökduman'a baston, şal ve çeşitli hediyeleri verdi.
Kaymakam Çalışır, ayrıca üzerinde "Asırlık çınar 101 yaşında" yazılı pasta da kesti.
Çalışır, son olarak Gökduman'ın bakımını üstlenen oğlundan bilgi alarak takibini sürdüreceğini kaydetti.
Ziyaretini tamamlayan Kaymakam Malik Çalışır, daha sonra ilçenin 4 farklı mahallesinde vefat eden vatandaşların ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Darende, Güncel

Kaynak: AA

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