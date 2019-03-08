Darende Kaymakamı Zengince Öğrencilerle Buluştu

Darende
Kaymakamı Enver Zengince, öğrencilerle bir araya gelerek kitap hediye etti.
Zengince, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce ile Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi ve Mustafa İclal Başer Anadolu Lisesinde öğrencilerle buluştu.
Okullarda en çok kitap okuyan 20 öğrenci ve öğretmenleriyle bir süre sohbet eden Zengince, okuduğu kitaplardan örnekler vererek, çok kitap okumanın, bilgi dağarcığını geliştirdiğini, özgüveni ve anlama gücünü arttırdığını söyledi.
Kendisinin de okuduğu 60 kitabı öğrencilere hediye eden Zengince, "Okullarımızda, insanın hayat boyu devam edecek olan öğrenme sürecinin bir parçası olarak, sizlere en kaliteli eğitimi verebilmeye çalışıyoruz. Eğitiminizi alırken güzel ve başarılı bir geleceğiniz olması için kitap okumanızı tavsiye ediyorum. Düşünce ve hayal dünyanıza katkıda bulunacak kitap okuma alışkanlığını pekiştirerek, kitapları, hayatınızda önemi bir rehber haline getirmelisiniz." dedi.
Kaymakam Zengince, ilçedeki okulları gezerek 650 kitabı öğrencilere hediye edeceğini kaydetti.
Öğrenciler de Zengince'ye teşekkür etti.
Darende, Güncel
Kaynak: AA