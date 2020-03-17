Darende ve Doğanşehir'de koronavirüs tedbirleri toplantısı
Malatya'nın Darende ve Doğanşehir ilçelerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınacak önlemler görüşüldü.
17.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:30
Malatya 'nın Darende ve Doğanşehir ilçelerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınacak önlemler görüşüldü.
Darende Kaymakamı Malik Çalışır başkanlığında, kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, koronavirüse karşı ilçede alınacak tedbirler ele alındı.
Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Darende'de herhangi bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının bulunmadığı, gerekli önlemler alınarak tüm vatandaşların bilgilendirilmesi için çalışma başlatıldığı bilgisi verildi.
Sağlık kurumlarının gerekli donanım ve yeterliliğe sahip olduğu kaydedilen açıklamada, vatandaşların alınan tedbirlere karşı duyarlı olması istendi.
Son olarak, İçişleri Bakanlığının yayınlamış olduğu kararların uygulanmasına başlanıldığı bilgisi verildi.
Doğanşehir
Doğanşehir'de ise Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda ise koronavirüs tedbirleri kapsamında alınacak önlemler görüşüldü.
Toplantıda, bankaların banka ATM'lerinin, fırınların ve vatandaşların yoğun ortak kullanım alanlarının sık sık dezenfekte edilmesine karar verildi.
Darende Kaymakamı Malik Çalışır başkanlığında, kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, koronavirüse karşı ilçede alınacak tedbirler ele alındı.
Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Darende'de herhangi bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının bulunmadığı, gerekli önlemler alınarak tüm vatandaşların bilgilendirilmesi için çalışma başlatıldığı bilgisi verildi.
Sağlık kurumlarının gerekli donanım ve yeterliliğe sahip olduğu kaydedilen açıklamada, vatandaşların alınan tedbirlere karşı duyarlı olması istendi.
Son olarak, İçişleri Bakanlığının yayınlamış olduğu kararların uygulanmasına başlanıldığı bilgisi verildi.
Doğanşehir
Doğanşehir'de ise Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda ise koronavirüs tedbirleri kapsamında alınacak önlemler görüşüldü.
Toplantıda, bankaların banka ATM'lerinin, fırınların ve vatandaşların yoğun ortak kullanım alanlarının sık sık dezenfekte edilmesine karar verildi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Doğanşehir, Malatya, Darende, Güncel
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