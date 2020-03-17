Menü
Haberler ›› Güncel ››Darende ve Doğanşehir'de koronavirüs tedbirleri toplantısı - Güncel

Darende ve Doğanşehir'de koronavirüs tedbirleri toplantısı

Malatya'nın Darende ve Doğanşehir ilçelerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınacak önlemler görüşüldü.

17.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:30
Darende ve Doğanşehir'de koronavirüs tedbirleri toplantısı
Malatya 'nın Darende ve Doğanşehir ilçelerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınacak önlemler görüşüldü.
Darende Kaymakamı Malik Çalışır başkanlığında, kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, koronavirüse karşı ilçede alınacak tedbirler ele alındı.
Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Darende'de herhangi bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının bulunmadığı, gerekli önlemler alınarak tüm vatandaşların bilgilendirilmesi için çalışma başlatıldığı bilgisi verildi.
Sağlık kurumlarının gerekli donanım ve yeterliliğe sahip olduğu kaydedilen açıklamada, vatandaşların alınan tedbirlere karşı duyarlı olması istendi.
Son olarak, İçişleri Bakanlığının yayınlamış olduğu kararların uygulanmasına başlanıldığı bilgisi verildi.
Doğanşehir
Doğanşehir'de ise Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda ise koronavirüs tedbirleri kapsamında alınacak önlemler görüşüldü.
Toplantıda, bankaların banka ATM'lerinin, fırınların ve vatandaşların yoğun ortak kullanım alanlarının sık sık dezenfekte edilmesine karar verildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Doğanşehir, Malatya, Darende, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi Güncel
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı Güncel
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti Güncel
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı