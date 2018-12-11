Darende'ye Yeni Halk Eğitim Merkezi Yapılacak

Malatya
'nın Darende
ilçesine yapılması planlanan yeni Halk Eğitim Merkezi için çalışmalara başlandı.
Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser
, 1945'te ortaokul olarak inşa edilen, ardından kız sanat lisesine dönüştürülen mevcut halk eğitim merkezi binasının uzun yıllardır ilçeye hizmet verdiğini söyledi.
Tarihi binanın yıkılarak yerine donanımlı eğitim atölyelerine sahip modern bir halk eğitim merkezi inşa edeceklerini anlatan Başkan Eser, şöyle devam etti:
"İlçe merkezinde kalan binanın yıkımı bugün itibarıyla tamamlandı. Geçen yıl ödenek çıkartarak, buradaki 3 bin metrekarelik alan için güzel bir proje hazırlattık. Üç kattan oluşan eğitim tesisinin, çatı yapılmayarak kara yoluna eşit bir şekilde yapılmasını istedik. Çatı olmayacak tesis, üstünde, yeşil alanlar ve ailelerin gece ve gündüz çocuklarıyla keyifli vakit geçirebileceği sosyal donatılara sahip olacak. Çocuklu ailelerin beklentisine cevap verebilecek parklar bu alandaki en büyük ihtiyacı da gidermiş olacak."
Halk eğitim merkezinde planlanan hizmetler hakkında bilgi veren Eser, şunları kaydetti:
"Dev eğitim tesisimizde kadın ve erkeklerin katılacağı kurslarda vatandaşlarımız meslek sahibi olabilecek. Meslek gruplarına göre tasarlanan binada, halk oyunları çalışma salonu, resim atölyesi, plastik atölyesi, müzik atölyesi, kilim dokuma atölyesi, yöresel sanatlar atölyesi gibi birden fazla eğitim atölyesi olacak. Kafeterya, sergi salonu, konferans salonu, bilgisayar ve tiyatro salonlarının olacağı bu merkez, birçok sanatsal etkinliğe de ev sahipliği yapacak. Günümüz teknolojisi ile kurulacak olan sinema salonunda, güncel filmler izlenebilecek. Tesisin kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla toplamda 6,5 milyon liralık yatırım ilçeye kazandırılmış olacak. İlçe esnafı için ise önemli bir ekonomik girdi olacak."
11 Aralık 2018 Salı 17:01