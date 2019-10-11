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Darendeli çiftçi badem hasadına başladı

Malatya'nın Darende ilçesinde kayısıya alternatif ürün olarak yetiştirilen badem hasadına başladı.

11.10.2019 15:24Darendeli çiftçi badem hasadına başladı
Malatya'nın Darende ilçesinde kayısıya alternatif ürün olarak yetiştirilen badem hasadına başladı.
İlçeye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan Levent Baş, 3 bin dönüm arazide kayısıya alternatif ticari getirisi yüksek badem yetiştiriyor.
Arazisinde hasat yapan Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rakımı yüksek arazilerde beş yıl önce yapılan inceleme ve denemelerin ardından bademin verimli olacağının kanıtlandığını ardından 50 bini aşkın fidanı toprakla buluşturduğunu söyledi.
Kaliteli ve getirisi yüksek olan bademin değişen iklim koşullarında üretiminin daha kolay olduğuna anlatan Baş, "Kayısıya göre dekar başına verimi yüksek hem de işçiliği çok az. Kayısıdan daha geç çiçek açtığı için de zirai don olayı olmuyor. Burası kırsal olduğu için su yok. Kayısı yerine badem tercih ettik ve şu an da 6 bine yakın badem fidanımız var." dedi.
Baş, badem hasadına başladıklarını belirterek, rekolteden memnun olduklarını ifade etti.

Yeniköy Mahallesi, Darende, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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