Darendeli Güreşçilere Kıyafet Desteği

Türkiye
Güreş Federasyonu Başkanlığı, Darende
ilçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde eğitim gören genç güreşçilere malzeme yardımında bulundu.
Darende İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mithat Böke, yaptığı açıklamada, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından uygulanan "Malzeme Dağıtımı" projesi çerçevesinde, kulübe 30 eşofman takımı, şort-tişört takımı, mayo takımı ve çorap gönderildiğini belirtti.
Böke, "Geleceğin sporcularına yardım ve desteklerinden dolayı Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın
ve Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz
başta olmak üzere Kaymakamımız Enver Zengince'ye ve kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ederiz." dedi.
Malzemelerin, antrenmanlarda kullanılmak üzere sporculara dağıtıldığını ifade eden Böke, sağlanan desteğin kulüpleri adına sevindirici olduğunu kaydetti.
24 Kasım 2018 Cumartesi 12:54