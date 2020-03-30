Darendelilerden "evde kal" mesajı
Darende ilçesinde kamu görevlileri ve vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek için kameraların karşısına geçerek, salgının önlenmesi amacıyla "evde kal" çağrısında bulundu.
30.03.2020 18:24 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:28
Darende ilçesinde kamu görevlileri ve vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek için kameraların karşısına geçerek, salgının önlenmesi amacıyla "evde kal" çağrısında bulundu.
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Kaynak: AA