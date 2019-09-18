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Darendespor Ferdi Topuz'u renklerine bağladı

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmeye hazırlanan Darendespor, transferde hareketli günler yaşıyor.

18.09.2019 12:30Darendespor Ferdi Topuz'u renklerine bağladı
Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmeye hazırlanan Darendespor, transferde hareketli günler yaşıyor.

Yeşil beyazlılar forvet hattına takviye yaparak Girmanspor'dan Ferdi Topuz'u renklerine bağladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada transfer çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam edildiği belirtilerek, "Gerek kişiliği, gerekse de futboluyla beğeni kazanan Ferdi Topuz'u renklerimize bağladık. Ferdi Topuz transferi camiamıza hayırlı olsun. Bu transferin gerçekleşmesinde anlayış gösteren Hekimhan Girmana yönetimine de teşekkür ederiz. Yeni sezonda için şampiyonluk parolası ile çalışmalarını sürdüren yönetimimiz Darende'ye yakışır transferlere imza attı. İnşallah yeni sezonda hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz" ifadelerine yer verildi. - MALATYA

Malatya, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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