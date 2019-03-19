Dargeçit kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: İHA

Dargeçit kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildiMARDİN - Mardin'in Dargeçit ilçesi Yumurtalı Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Edinilen bilgilere göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Dargeçit ilçesinde alınan duyum üzerine Yumurtalı Mahallesi'nde sığınak olarak kullanıldığı tespit edilen bir mağaraya operasyon düzenlendi. Operasyonda, Reber kod - Kasım Saptık isimli erkek terörist ile birlikte 1 adet M-16, 1 adet el telsizi, 1 adet gece görüş gözlüğü ve 1 tabanca ele geçirildi. Çöken sığınak altında olduğu değerlendirilen 2 terörist cesedine ulaşılırken bölgede operasyonun devam ettiği belirtildi.