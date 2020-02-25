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Dargeçit'te başlık parası ve taziyede yemek geleneği kaldırıldı

MARDİN'in Dargeçit ilçesinde, başlık parası ile taziyelerin son günü verilen mevlit yemeği geleneği kaldırıldı.

25.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:26Dargeçit'te başlık parası ve taziyede yemek geleneği kaldırıldı

MARDİN'in ilçesinde, başlık parası ile taziyelerin son günü verilen mevlit yemeği geleneği kaldırıldı.

Dargeçit ilçesinde, başlık parası ile taziyelerin son gününde verilen mevlit yemeğinin kaldırılması için Dargeçit İlçe Müftüsü Taha Seyidoğlu öncülüğünde çalışma başlatıldı. Müftü Seyidoğlu'nun başlattığı çalışmaya Dargeçit Kaymakamı Doğan Kemelek, Belediye Başkanı Cüneyt Aksoy ile kurum amirleri, çeşitli sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri, siyasi partiler ve muhtarlar destek verdi. Yapılan görüşmeler sonunda her 2 geleneğin kaldırılması yönünde karar alındı.

Başlık parasına son verilmesiyle birlikte damat tarafının gelin adayına alacağı altının 180 gramı geçmemesi de kararlaştırıldı. Ayrıca gelin adayı için damat tarafından altın yüzük, bilezik ve zincir gibi ziynet eşyaları istenmesi de yasaklandı. İlçenin önde gelenleri, karara uymayanların düğünlerine katılmayacak.



Dargeçit, Güncel

Kaynak: DHA

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