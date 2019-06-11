Darı'sı sağlıklı yaşam tutkunlarının başına

Rus mutfağında "Darı"

Rusların, geleneksel mutfak kültürlerinde buğday, arpa, inci arpa, yulaf ezmesi, darı lapası gibi yemekler ağırlıklı yer alıyor. Özellikle Rusya'da refahın bir simgesi olarak görülen darı lapası, modern ailelerin menüsünde de ağırlığını korumaya devam ediyor. Sadece günlük yemeklerinde değil, aynı zamanda kutlama sofralarında da darı lapası tercih ediliyor.

Darı, yüksek oranda protein içeriyor

Geçmişi 6 bin yıl öncesine uzanan darı; tatlı, salata, lapa ve çorbalarda kullanılan bir tohum. İlk defa Çin'de keşfedildiği düşünülen ve oradan Hindistan, Rusya ve Afrika topraklarına yayılmış olan darı, yüksek oranda protein, lif, magnezyum ve demir içeriyor. Tuzsuz yapısıyla sağlıklı beslenmede alternatif arayanlara lezzetli bir seçenek sunuyor.

Ülkemizde kış aylarının vazgeçilmezi boza yapımında da kullanılan darı; kalp hastalıkları ve kanser riskine karşı koruyucu olmasının yanı sıra sindirim problemi yaşayanların tercih ettiği bir besin olarak biliniyor.

Duru Lival Darı, Ruslar dışında günümüzün modern beslenme alışkanlıklarını benimseyen, mutfakta yeni ve farklı lezzetler denemek isteyen tüketiciler için de ideal bir ürün. Protein değeri yüksek olduğu için sporculara ve diyet yapmak isteyenlere de tavsiye ediliyor.

"Darı Lapası" Tarifi

Malzemeler • 1 Su Bardağı Darı • 3 Su Bardağı Sıcak Su • 3 Su Bardağı Süt • 1 Çay Kaşığı Tuz • 2 Yemek Kaşığı Şeker • 1 Yemek Kaşığı Tereyağ

Hazırlanışı: Önceden ıslatılarak veya haşlanarak kullanılan darı, önce bol su ile yıkanır. 3 su bardağı suyu kaynattıktan sonra tencereye yıkanan darı ilave edilir. Suyunu çekene kadar pişirilir. Suyunu çektikten sonra 3 su bardağı süt, 1 çay kaşığı tuz ve 2 yemek kaşığı şeker ilave edilir. Sütü de çektikten sonra 1 yemek kaşığı tereyağ ilave edilip son bir kez karıştırılıp dinlenmeye bırakılır.

Kaynak: Bültenler