Haberler » Güncel » Darıca Belediye Başkanı Bıyık AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Darıca Belediye Başkanı Bıyık AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

26.12.2019 09:40 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:40 Darıca Belediye Başkanı Bıyık AA'nın
Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Bıyık, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.
Spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde H grubu 8. maçında Fransa ile A Milli Takım arasında oynanan maçta çekilen "Millilerden asker selamı" adlı fotoğrafı tercih eden Bıyık, yaşam kategorisinde İstanbul Çamlıca Camisi'nde Regaip Kandili dolayısıyla düzenlenen programın yer aldığı Muhammed Enes Yıldırım'ın çektiği "Çamlıca'da kandil akşamı" fotoğrafına oy verdi.
Bıyık, "haber" kategorisinde Bülent Ersöz'ün Tu¨rkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla TPAO tarafından satın alınan ve du¨zenlenen to¨renle Akdeniz'e dogˆru yola c¸ıkan Yavuz'un, C¸anakkale Bogˆazı'ndan gec¸tiği sırada çektiği "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" başlıklı fotoğrafı beğendi.
Oylamaya sunulan fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirten Bıyık, fotoğrafları seçerken zorlandığını vurguladı.
Bıyık, emeği geçen AA çalışanlarını tebrik etti.

Muzaffer Bıyık, Darıca, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:44   Adana'da sağanak ve taşkınlar hayatı olumsuz etkiliyor - Haber
09:43   Malatya'da 230 litre sahte içki ele geçirildi - Haber
09:43   Reyhanlı 11 Mayıs Şehitler Derneği adına Pakistan'da su kuyusu açıldı - Haber
09:43   Hakkari'de 24 köy ve 51 mezra yolu ulaşıma kapandı - Haber
09:42   Eşini boğarak öldüren koca: Öldürmek isteseydim bıçak kullanırdım - Haber
09:08   Yıllardır kar yağmayan Antalya'da doluyu kar zannettiler! Poşete koyup eve götürdüler - Haber
09:01   Kendine 'Mesih' diyen Hasan Mezarcı, Noel'i doğum günü diye kutladı - Haber
08:51   Sürücülerin yol ortasında ettikleri kavga kameraya yansıdı - Haber
08:33   Esenler'de zikzak çizen sürücü zincirleme kazaya neden oldu - Haber
08:02   Otomobil önce temizlik aracına, ardından minibüse çarptı: 1 yaralı - Haber
26.12.2019 09:48:15