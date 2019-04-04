Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Mazbatasını Aldı

Darıca
Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık
, mazbatasını alarak göreve başladı. Gebze Adliyesi
'nde İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Fatih
Karakullukçu'dan mazbatasını alan Bıyık, daha sonra Darıca Belediyesine geçti.
Belediye çalışanları ile partililer tarafından alkışlarla karşılanan Bıyık'a, Belediye Başkanı Şükrü Karabacak
tarafından çiçek takdim edildi.
Şükrü Karabacak, yaptığı açıklamada, 2004 yılında belde başkanı olarak başladıkları belediye başkanlığı görevini en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını belirterek, 15 yıllık görev süresince ekip arkadaşlarıyla güzel hizmetler yapma gayreti içinde olduklarını söyledi.
Karabacak, başkanlık görevini devralan Muzaffer Bıyık'a başarılar diledi.
Başkan Muzaffer Bıyık ise Darıca'da istikrarın değişmediğini vurgulayarak, Şükrü Karabacak'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
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Kaynak: AA