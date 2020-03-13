Darıca Belediyesi ilçe genelinde tedbirleri arttırdı
Darıca Belediyesi koronavirüs için dezenfeksiyon çalışması yaptı ve marketleri denetledi.
13.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:01
Darıca Belediyesi koronavirüs için dezenfeksiyon çalışması yaptı ve marketleri denetledi.
Sağlık Bakanlığının, Türkiye 'de bir koronavirüs vakasının tespit edildiğine yönelik açıklamasının ardından Darıca'da önlemler artırıldı. Darıca Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalarda özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda temizlik ve ilaçlamayla birlikte dezenfekte ediliyor. Ayrıca marketler ve alışveriş merkezlerinde de virüs salgını nedeniyle fiyatlarda fahiş artış yapılmaması konusunda zabıta ekipleriyle birlikte denetimler gerçekleştirdi. Darıca'nın dört bir yanında yapılan çalışmaların belirli periyotlarla birlikte düzenli olarak devam edeceği belirtildi.
Koronavirüs önlemleri için ilçede gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Dünyayı etkileyen koronavirüs konusunda hepimize görevler düşüyor. Devletimizin resmi kurumlarının açıklamaları dışında hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi ve kişisel basit önlemlerin alınması önem taşıyor. Bizler Darıca Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için gerekli bütün tedbirleri aldık ve çalışmalarımızı arttırdık. Özellikle çocuk parkları, toplu taşıma araçları, okullar ve ibadethanelerimizi dezenfekte ediyoruz. Aynı zamanda marketlerde de gıda fiyatları konusunda denetimleri arttırdık. Halkımızdan isteğimiz kişisel önlemlerini alsınlar ama panik olmasınlar. Devletimizin bütün kurumları ve biz Darıca Belediyesi olarak koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - KOCAELİ
Sağlık Bakanlığının, Türkiye 'de bir koronavirüs vakasının tespit edildiğine yönelik açıklamasının ardından Darıca'da önlemler artırıldı. Darıca Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalarda özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda temizlik ve ilaçlamayla birlikte dezenfekte ediliyor. Ayrıca marketler ve alışveriş merkezlerinde de virüs salgını nedeniyle fiyatlarda fahiş artış yapılmaması konusunda zabıta ekipleriyle birlikte denetimler gerçekleştirdi. Darıca'nın dört bir yanında yapılan çalışmaların belirli periyotlarla birlikte düzenli olarak devam edeceği belirtildi.
Koronavirüs önlemleri için ilçede gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Dünyayı etkileyen koronavirüs konusunda hepimize görevler düşüyor. Devletimizin resmi kurumlarının açıklamaları dışında hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi ve kişisel basit önlemlerin alınması önem taşıyor. Bizler Darıca Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için gerekli bütün tedbirleri aldık ve çalışmalarımızı arttırdık. Özellikle çocuk parkları, toplu taşıma araçları, okullar ve ibadethanelerimizi dezenfekte ediyoruz. Aynı zamanda marketlerde de gıda fiyatları konusunda denetimleri arttırdık. Halkımızdan isteğimiz kişisel önlemlerini alsınlar ama panik olmasınlar. Devletimizin bütün kurumları ve biz Darıca Belediyesi olarak koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - KOCAELİ
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Kaynak: İHA
Etiketler : Koronavirüs, Türkiye, Darıca, Güncel
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