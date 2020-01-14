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Darıca Belediyesi, Tapu Müdürlüğü ile protokol imzaladı

Darıca Belediyesi ile Çevre Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında Web Tapu Sistemi üzerinden elektronik ortamda işlem yapılmasına ilişkin protokol imzalandı.

14.01.2020 12:24 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:29Darıca Belediyesi, Tapu Müdürlüğü ile protokol imzaladı
Belediyesi ile Çevre Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında Web Tapu Sistemi üzerinden elektronik ortamda işlem yapılmasına ilişkin protokol imzalandı. Yapılan protokolle tapu işlemlerinin daha hızlı gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Darıca Belediyesi ve Çevre Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında Web Tapu Sistemi üzerinden elektronik ortamda işlem yapılmasına ilişkin protokol imzalandı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, web tapu sistemi üzerinden daha hızlı işlem gerçekleştirecekleri için mutlu olduklarını ifade ederek yapılan protokolle birlikte daha hızlı ve daha güvenilir şekilde vatandaşlara hizmet etmeye başlayacaklarını söyledi. İmzalanan protokol ile tapu müdürlükleri ve Darıca Belediyesi birimlerindeki işlem yoğunluğunun azaltılması, işlem sürelerinin kısaltılarak verimliliğin arttırılması amaçlanıyor.

Öte yandan verimliliği sürekli kılmak, tapu ve belediye hizmetlerinin etkin, hızlı, güvenli ve elektronik ortamda sunumu ile personelin iş yükünün azaltılması suretiyle çalışan ve vatandaş memnuniyetini sağlamak, yazışma usulüyle yapılan bütün kamu hazci ile Belediye gelirleri kanununa göre yapılan belirtmeler ile belediyece talep edilen ve TKGM tarafından uygun görülen diğer tapu ve kadastro işlemlerinin web tapu sistemi aracılığıyla TAKBİS üzerinden güvenli elektronik ortamda yapılmasının sağlanmasının öngörüldüğü belirtildi. - KOCAELİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Darıca, Güncel

Kaynak: İHA

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