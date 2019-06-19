19.06.2019 15:03
Haberler» Güncel» Haber

Darıca'da 600 çocuk erkekliğe ilk adımı atacak

Darıca

Darıca Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Sünnet Şöleni, 22 Haziran Cumartesi günü Darıca Sahilde gerçekleşecek.

Darıca Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Sünnet Şöleni, 22 Haziran Cumartesi günü Darıca Sahilde gerçekleşecek.

Darıca Belediyesi'nin geleneksel Sünnet Şöleni'nde 600 çocuk erkekliğe ilk adımı atacak. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Sünnet Şöleni, 22 Haziran Cumartesi günü saat 19.30'da Darıca sahilde bulunan amfi tiyatroda gerçekleştirilecek.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Sünnet Şöleni öncesinde sünnet olan çocuklar ve aileleriyle Darıca Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelecek. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak olan konvoy belirlenen güzergahta şehir turu attıktan sonra sahile ulaşacak. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da çocuklarla birlikte konvoya katılacak. Konvoyun ardından Mevlid-i Şerif ve Kuran-ı Kerim tilaveti okunacak. Sünnet şöleni daha sonra Mehteran gösterisi ile devam edecek. Bütün masrafları ve kıyafetleri Darıca Belediyesi tarafından karşılanan çocuklara sünnet hediyeleri dağıtılacak. Şölen mevlit yemeği sona erecek. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
22 haziran, çocuk, er, darıca, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:52 İSTANBUL-İMAMOĞLU ÜSKÜDAR'DA KONUŞTU
16:52 AYDIN ŞİDDETLİ YAĞMUR VE RÜZGAR 75 YILLIK ÇAM AĞACINI OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DEVİRDİ
16:52 İMAMOĞLU DEMOKRATİK ÜLKÜCÜLERLE BULUŞTU
16:52 BALIKESİR Bu dondurma 200 derecede kızartılarak yapılıyor
16:51 Türkiye'de ilk kez balon festivali düzenlenecek
16:51 BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporu
16:51 Suudi Arabistan Husilere ait bir İHA'yı vurdu