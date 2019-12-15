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Darıca'da asfalt çalışmaları devam ediyor

KOCAELİ (İHA) – Darıca Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı asfalt yama ve parke serim çalışmasına ara vermeden devam ediyor.

15.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:43Darıca'da asfalt çalışmaları devam ediyor
KOCAELİ (İHA) – Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı asfalt yama ve parke serim çalışmasına ara vermeden devam ediyor.

Darıca'da başlatılan asfalt yama ve parke bordür çalışmaları sürüyor. Darıca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Asfalt Yama ve Yol Bakım ekibi tarafından ilçenin dört bir yanında devam eden hummalı çalışmalar sürüyor. Vatandaşlardan gelen taleplerin de dikkate alındığı çalışmalarda ana caddeler ve sokak aralarında bozuk yollar onarılıyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Darıcalıların hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Bıyık, "Oluşturmuş olduğumuz asfalt yama ve yol bakım ekibimizle birlikte vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda canla başla çalışıyoruz. Vatandaşımızın ayağına çamur değmesin istiyoruz. Darıcalı hemşerilerimiz sokaklarında çukur istemiyor. Biz de bu doğrultuda Darıca'nın bütün mahallelerinde sokak sokak çalışarak çukurları kapatıyoruz" dedi.

Darıca Belediyesi'nin asfalt yama çalışmasından memnun olduklarını belirten vatandaşlar da Başkan Muzaffer Bıyık'a teşekkür ettiler. - KOCAELİ

Fen İşleri Müdürlüğü, Muzaffer Bıyık, Darıca, Güncel

Kaynak: İHA

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