Darıca'da "Balyanoz Koyu" Törenle Açıldı

Darıca
Belediyesi tarafından yaptırılan Bayramoğlu Balyanoz Koyu, törenle hizmete açıldı.
Belediye Başkanı Şükrü Karabacak
, törende yaptığı konuşmada, Yeni Zelanda
'da iki camiye teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit edilen 49 Müslüman'a Allah'tan rahmet diledi, terör saldırısını kınadı.
Göreve geldiğinde 16 kilometrelik sahil bandının sadece belirli bir bölümünün kullanılabildiğini belirten Karabacak, Dudayev Sahili, Bayramoğlu Halk Plajı ve son olarak Balyanoz Koyu'nu hizmete açarak, sahilleri vatandaşların kullanıma açtıklarını söyledi.
Sahilleri halkla buluşturmaya devam ettiklerini belirten Karabacak, şöyle konuştu:
"Balyanoz Koyu projemizle bölgeye yeni bir yaşam alanı daha kazandırmış oluyoruz. Özellikle Bayramoğlu, Piri Reis
ve Emek mahallelerinde ikamet eden vatandaşlarımıza yürüme mesafesinde olacak Balyanoz Koyu Projesi, ilçemizdeki sahillerimizi halkımıza kazandırma adına önemli bir adım. İçerisinde sosyal tesisler, kafeteryalar, spor alanları, çocuklara yönelik parklar, dinlenme alanları gibi birçok aktiviteyi barındıracak projemiz ilçemize hayırlı olsun. AK Parti
, kurulduğu günden itibaren vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet yapıyor. Birlik ve beraberliğimize sahip çıkalım."
-"Seçimler ülkemizin bekası için çok önemli"
AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz
da Yeni Zelanda'da camilere gerçekleştirilen terör saldırısını lanetlediklerini ifade ederek, teröristlerin ve destekçilerinin hedeflerine ulaşamayacağını vurguladı. Türkiye
'nin üzerinde oyunlar oynanmaya çalışıldığını belirten Yılmaz, "Yeni Zelanda'da 49 kardeşimiz şehit ediliyor ve dünyanın öbür ucundan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'a ve ülkemize tehditler savuruyorlar. Biz bu yüzden diyoruz ki, bu seçimler ülkemizin bekası için çok önemli. AK kadrolar olarak 17 yıldır artan bir ivmeyle çalışmaya devam ediyoruz. Bunlar dün irtica ile halkımızı kandırmaya çalışıyorlardı, bugün de ekonomik olarak aynı senaryolarla karşımıza çıkıyorlar. Bizler her zamankinden daha dik duracağız, bir olacağız, birlik olacağız, çalışmaya devam edeceğiz. Ben 15 yıldır Darıca'da her alanda başarılı çalışmalara imza atan Şükrü başkanımıza teşekkür ediyorum. Yeni dönemde de Muzaffer Bıyık
kardeşimizle birlikte tevazu, samimiyet ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Başkan Vekili Zekeriya Özak ise 15 yılda kentin her köşesinde yeşil alanların arttığını, vatandaşların ailecek kullanabileceği bu tür yerlerin sayısının artmasından mutluluk duyduklarını kaydetti.
Cumhur İttifakı'nın AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık da Balyanoz Koyu'nun, Darıca'nın en güzel yerlerinden birisi olduğunu ifade ederek, "Allah nasip ederse bizlerde göreve geldiğimizde, bu alandaki sosyal tesisleri tamamlayıp bu alanın ikinci kısmını da halkımıza açacağız. İnşallah, 1 Nisan
'da göreve gelir gelmez çalışmalara başlayacağız, Şükrü başkanımıza ilçemize kazandırdığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Konuşmaların ardından, Bayramoğlu Balyanoz Koyu'nun açılışı gerçekleştirildi.
Mehter takımının konser verdiği törende, belediye tarafından vatandaşlara balık ekmek ikram edildi.
Yeni Zelanda, Darıca, Güncel
Kaynak: AA