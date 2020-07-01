Darıca'da bir sokak karantinaya alındı
Darıca'da bir sokak karantinaya alındıKOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, koronavirüs vakalarının görüldüğü sokak karantinaya alındı.
01.07.2020 14:43 | Son Güncelleme: 01.07.2020 15:28
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, koronavirüs vakalarının görüldüğü sokak karantinaya alındı.
Darıca Emek Mahallesi Yükselen Sokak'ta 6 pozitif vaka tespit edildi. Darıca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca sokağın 7 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi. Polis ve zabıta ekipleri, sokağın girişlerini bariyerlerle kapatarak, önlem aldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatılan sokakta, Vefa Sosyal Destek Grupları vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayacak.
Kaynak: DHA
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