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Darıca'da çalışmalar hız kesmiyor

Darıca Belediyesi, kış aylarına girmeden asfalt ve bordür çalışmalarına hız verdi.

02.10.2019 12:47Darıca'da çalışmalar hız kesmiyor
Darıca Belediyesi, kış aylarına girmeden asfalt ve bordür çalışmalarına hız verdi.

Darıca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bozuk olan yollar ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda bakım onarım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Darıca Belediyesi'nde bozuk olan yollar onarımdan geçirilerek sokaklardaki çukurlar kapatılıyor. Darıca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bozuk olan yollar ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda bakım onarım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yaklaşan kış mevsimi öncesinde çalışmalarını hızlandıran ekipler, bütün mahallelerde gelen şikayet ve talepler doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın talimatıyla çalışmalarını hızlandıran ekipler, sokaklardaki çukurların kapanması için tempoyu arttırdı. Darıca'da vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına yetkililer, çalışmaların belirlenen program dahilinde aciliyet sırasına göre devam edeceği bilgisini verdi. - KOCAELİ

Fen İşleri Müdürlüğü, Darıca, Güncel

Kaynak: İHA

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