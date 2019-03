Darıca'da Çarpışan İki Otomobilden Biri Dükkana Girdi: 2 Yaralı

Kaynak: İHA

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli 'nin Darıca ilçesinde çarpışan iki otomobilden biri savrularak yol kenarındaki lokantaya girmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Kaza 23.00 sıralarında Darıca Abdi İpekçi Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gebze istikametinden Darıca istikametine gitmekte olan Alkan S. idaresindeki 34 EH 6332 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve ara sokağa dönüş yapmak isteyen Murat Can A. (18) idaresindeki 34 SJ 4443 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 34 SJ 4443 plakalı otomobil önce yol kenarındaki bir çiğköfteci önünde oturan Murat Ö.'ye daha sonra da yan tarafta bulunan lokantaya girerek durabildi. Kazada otomobille lokanta arasına sıkışan Murat Ö. ve kendisine çarpan aracın sürücüsü Murat Can A. yaralanırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında dükkan ve otomobil arasında sıkışan Murat Ö. kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Murat Ö. ve yaralı sürücü Murat Can A. olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında ambulansla Darıca Farabi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza hakkında hakkında polis ekipleri inceleme başlattı. - KOCAELİ