Haberler » Güncel » Darıca'da kaçak ve metruk yapılar yıkılıyor - Haber

Darıca'da kaçak ve metruk yapılar yıkılıyor

Darıca Belediyesi, ilçede tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan kaçak, metruk ve riskli yapılarla mücadele ediyor.

04.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:27Darıca'da kaçak ve metruk yapılar yıkılıyor
Belediyesi, ilçede tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan kaçak, metruk ve riskli yapılarla mücadele ediyor.

Darıca Sırasöğütler Mahallesi 1628 sokakta metruk halde bulunan ve mahalle halkının can, mal ve huzur güvenliğini tehdit eden kullanılamaz durumdaki terk edilmiş yapının gelen talepler doğrultusunda tespit ve yasal işlemleri tamamlandıktan sonra yıkımı gerçekleştirildi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın talimatlarıyla vatandaşların huzurunu ön planda tutan Darıca Belediyesi, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri koordinasyon içerisinde kaderine terk edilmiş metruk, kaçak, riskli yapıların tespit edilmesinin ardından gerekli yasal işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte zaman kaybetmeden bu yapıların yıkımlarını gerekli güvenlik önlemlerini alarak gerçekleştiriyor.

Vatandaşımızın huzuru ön planda

Metruk, riskli ve kaçak yapıların yıkım çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak başlattığımız metruk binaların yıkım çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğiz. Metruk yapılar görüntü kirliliği yaratmasının yanı sıra bazı risklere de yol açtıkları için bu tür binaların yıkım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Sahipleri tarafından terk edilmiş ya da kullanılmayan bu binalar, zamanla madde bağımlıları tarafından mesken tutuluyor. Zaman zaman çocukların oyun alanı olarak da kullandığı yıkılmaya yüz tutmuş olan bu yapılar, can güvenliği tehlikesini de taşıyor. Metruk yapıların bulunduğu mahallelerdeki aileler, kendi çocukları için haklı olarak endişe etmeye başlıyor. İlçenin farklı mahallelerindeki bu metruk yapılara, belirlediğimiz program çerçevesinde müdahale ediyoruz. Mahalle mahalle araştırarak muhtarlarımızda istişareler yaparak, vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendirerek yasal işlemlerinin yapılması ardından yıkıyor ardından alanı ve çevresinin temizleyerek daha yaşanılabilir bir hale getiriyoruz" dedi. - KOCAELİ

Muzaffer Bıyık, Darıca, Huzur, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:10 Bakan Pakdemirli: "Sigarada standart paketin ana amacı caydırıcılığı artırmak" - Haber
13:10 Şule Çet davasında "müebbet hapis" kararı çıktı - Haber
13:10 Çin'de atık su tankının çökmesi sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi - Haber
13:10 Adil Öksüz'ün toplantı yaptığı iddia edilen otelin işletmecisi ve eşine hapis - Haber
13:10 NATO Liderler Zirvesi'nde ilginç görüntü: Erdoğan'ı son anda durdurdular - Haber
12:22 Nükleer müzakerede ABD'ye verilen süre dolarken Kuzey Kore lideri at üstünde Kutsal Dağa çıktı - Haber
12:14 Son dakika: Şule Çet'in öldürülmesi davasında Çağatay Aksu'ya cinayetten müebbet hapis cezası verildi - Haber
12:01 Son seçim anketinden çıkan sonuç, iki liderin yüzünü güldürecek - Haber
12:00 Son dakika: Ordu'da balerin Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı - Haber
11:14 Son dakika: Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu minibüsü alev alev yandı - Haber
11:26 Gazetede görüp haberdar olduğu devlet desteği sayesinde milyonluk tesis kurdu
10:23 Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
09:00 Araba dolandırıcılarının taktiği pes dedirtti: Birini Ankara'ya diğerini Manisa'ya attılar
20:19 Mustafa Cengiz, Ömer Bayram'ın Pereira'ya müdahalesine tepki gösterdi!
4.12.2019 13:13:36