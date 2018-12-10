Darıca'da Kültürel Etkinlikler Hız Kesmiyor

10 Aralık 2018 Pazartesi 17:05



10 Aralık 2018 Pazartesi 17:05

Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi kültür sanat etkinlikleriyle sanatseverlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen kültürel etkinlikler kapsamında Halil Navgasın'ın yazdığı Hüseyin Öztürk'ün yönettiği Zemberek isimli tiyatro Darıca'da sanatseverlerle buluşurken, tiyatro izleyicilerin beğenisini kazandı. Doğma büyüme Almanyalı olan ve dedesinin ölümü üzerine Almanya'dan gelen Atakan'ın, teyzeleri, eniştesi ve otizmli Umut' la tanışmasını, aile bireylerinin geçmişte yaşadığı gizemli olayları anlatan eser birçok değişik şehirde yerde sahnelendi. - KOCAELİ