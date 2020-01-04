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Darıca'da Ocak ayı dolu dolu geçecek

KOCAELİ (İHA) – Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri takvimi yayınlandı.

04.01.2020 14:24 | Son Güncelleme: 04.01.2020 14:28 Darıca'da Ocak ayı dolu dolu geçecek
KOCAELİ (İHA) – Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri takvimi yayınlandı.

Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri takvimi açıklandı. Genç yaşlı 7'den 70'e herkese hitap edecek programların yer aldığı etkinlikler, Darıcalılara keyifli anlar yaşatacak. Kültür sanat etkinliklerinde özellikle çocuklar tiyatroya adeta doyacaklar. Çocuklara yönelik gösterilerin de ağırlıklı olduğu Ocak ayı etkinlik takviminde Pinokyo çocuk tiyatrosu da İngilizce olarak sahnelenecek ve çocuklara farklı bir deneyim yaşatacak. Bunun yanı sıra 'Şarlo Geliyor', 'Kitapçı Dede', 'Alaaddin'in Sihirli Lambası', 'Bir Uzay Masalı' ve 'Kırmızı başlıklı Kız' gibi çocuk tiyatroları çocuklara eğlenceli anlar yaşatacak. Çocuk tiyatrolarının yanı sıra yetişkin tiyatroları da sanatseverlerle buluşacak.

Ocak ayında Kariyer Günlerinin konuğu ise Darıca'nın yetiştirdiği önemli senarist ve yönetmen Birol Güven olacak. Çocuklar Duymasın dizisinin de sevilen senaristi olan Birol Güven mesleki tecrübelerini Darıcalılarla paylaşacak. 8 Ocak Çarşamba günü saat 11.00'da başlayacak söyleşiye ilginin yoğun olması bekleniyor.

Çocuk tiyatrolarının yanı sıra yetişkin tiyatrolarının da sahneleneceği Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi, sağlık alanında da önemli bir söyleşiye ev sahipliği yapacak. 16 Ocak Perşembe günü saat 19.00'da Tüp bebek ve kadın hastalıkları konulu söyleş ile tüp bebek konusunda son teknolojiler ve tedavi yöntemleri anlatılacak. Ayrıca sevilen yazar Hayati İnanç da "Kimlik Bilinci" konulu söyleşi ile Darıcalılarla buluşacak. Hayati İnanç'ın konuşmacı olarak katılacağı seminer 22 Ocak Çarşamba günü saat 16.00'da başlayacak. - KOCAELİ

Adnan Menderes, Darıca, Güncel

Kaynak: İHA

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