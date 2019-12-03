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Darıca'da özel çocuklar unutulmadı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Darıca Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda düzenlenen özel bir etkinlikle kutlandı.

03.12.2019 12:37 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:42Darıca'da özel çocuklar unutulmadı
3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda düzenlenen özel bir etkinlikle kutlandı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da özel çocukları yalnız bırakmayarak mutluluklarına ortak oldu.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Darıca Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda düzenlenen özel bir etkinlikle kutlandı. Törene Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Darıca Özel Eğitim Okulu idarecileri, öğretmenler, veliler ve özel öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan etkinlik özel öğrencilerin okuduğu şiirlerle devam etti. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için hazırlanan slaytın izlenmesinin ardından farkındalık oluşturulması adına engelliler adına yazılan bir mektup özel bir öğrenci tarafından protokole ve misafirlere dağıtıldı.

Başkan Bıyık özel öğrencileri sevindirdi

Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılırken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da engellilerin önündeki engeli kaldırmak için çalışacaklarını ifade etti. Başkan Bıyık, "Engelleri hep birlikte aşmak için belediye olarak her zaman yanınızda olacağız. Engelli kardeşlerimiz ve ailelerinin önündeki engelleri birlikte aşacağız. Engelli çocuklarımız ve ailelerinin hayata dahil olması adına Darıca Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Darıca Belediyesi olarak düzenlediğimiz kurslarla engelli kardeşlerimizi hayata ve topluma kazandıracak eğitimler veriyoruz. İstiyoruz ki onlar kendi ayakları üzerinde dursunlar" şeklinde konuştu.

Başkan Muzaffer Bıyık daha sonra sınıfları tek tek gezerek özel öğrencilerle bir araya geldi ve hediye vererek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü öğrencilerle birlikte kutladı. - KOCAELİ

Dünya Engelliler Günü, Muzaffer Bıyık, Darıca, Güncel

Kaynak: İHA

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