Darıca'da Paramotor Gösterisi

27 Kasım 2018 Salı 16:33



27 Kasım 2018 Salı 16:33

Türk Hava Kurumu Darıca Şubesi ve Darıca Belediyesi iş birliğiyle paramotor uçuşu gerçekleştirildi.Dudayev Sahili'nde paramator pilotu, gökyüzünde gösteri yaptı.Türk Hava Kurumu Darıca Şubesi Başkanı Kazım Yıldız, burada yaptığı konuşmada, Darıca şubesi olarak ilk açıldıkları günden beri Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ile ortaklaşa birçok çalışma yaptıklarını söyledi.Çalışmalar kapsamında paramotor uçuşunu gerçekleştirdiklerini ifade eden Yıldız, "Darıca Belediyesinin bayrağını gökyüzü ile buluşturduk. Uçuşu izlemeye gelen Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak da uçuştan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türk Hava Kurumu Darıca Şubesi ve Darıca Belediyesi olarak ortaklaşa havacılık çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.