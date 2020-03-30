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Darıca'da pazarlarda 3 metre kuralına denetim

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Darıca'da kurulan semt pazarlarını denetleyerek pazarcı esnafına 3 metre kuralına uymaları, eldiven ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

30.03.2020 12:41 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:41
Darıca'da pazarlarda 3 metre kuralına denetim
Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Darıca'da kurulan semt pazarlarını denetleyerek pazarcı esnafına 3 metre kuralına uymaları, eldiven ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Dünyayı ve Türkiye'yi olumsuz etkileyen korona virüs salgınına karşı tedbirleri arttıran Darıca Belediyesi, semt pazarlarındaki denetimleri de yoğunlaştırdı. Ekipler, İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yayınladığı genelge gereği, Darıca'da mahallelerde kurulan semt pazarlarında 3 metre kuralına yönelik denetimlerde bulunuyor. Alışveriş pazarlarında oluşacak yoğunluğu önlemek amacıyla, her bir pazar tezgahı arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde düzenlenmesini denetleyen ekipler, ayrıca, pazarcı esnafının hijyen kurallarına uymalarının yanı sıra eldiven ve maske kullanımlarını da denetliyor.

Korona virüs salgının önlenmesi ve kişisel hijyen tedbirlerinin alınması konusunda, pazara gelen vatandaşları da bilgilendiren zabıta ekipleri, pazara gelirken kişisel hijyen kurallarına uymalarını ve sosyal mesafelerini mutlaka korumaları yönünde de ikazlarda bulunuyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Darıca, Güncel
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