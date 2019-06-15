15.06.2019 17:34
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Darıca'da sağanak sele yol açtı; mahsur kalan kadın kurtarıldı (2)

Darıca

HASTANEDE ÖLDÜDarıca'da yaşanan sel felaketinde Nene Hatun Mahallesi Reşat Sokak üzerindeki bir marketin bodrum katındaki depoyu su bastı.

HASTANEDE ÖLDÜ
Darıca'da yaşanan sel felaketinde Nene Hatun Mahallesi Reşat Sokak üzerindeki bir marketin bodrum katındaki depoyu su bastı. Çalışanlar yemek yediği sırada aniden bastıran sel nedeniyle 2 çalışan su dolu depoda mahsur kaldı. Mahsur kalan çalışanlardan Birsen Akbay kendi çabasıyla bodrumdan çıktı. Akbay hastaneye kaldırılırken, suyun içerisinde mahsur kalan Elif Urhal, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından bulunduğu yerden kurtarıldı. Ambulans ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elif Urhal burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kaynak: DHA
Darıca, Güncel

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