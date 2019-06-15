Darıca'da sel, sandal battı, bodrum katlarını su bastı- HASTANEYE KALDIRILAN KADIN ÖLDÜ

Darıca
'da sel, sandal battı, bodrum katlarını su bastı (2-EK)
HASTANEYE KALDIRILAN KADIN ÖLDÜ
Darıca'da yaşanan sel felaketinde Nene Hatun
Mahallesi Reşat Sokak üzerindeki bir marketin bodrum katındaki depoyu su bastı. Çalışanlar yemek yediği sırada aniden bastıran sel nedeniyle 2 çalışan su dolu depoda mahsur kaldı. Mahsur kalan çalışanlardan Birsen Akbay kendi çabasıyla bodrumdan çıktı. Birsen Akbay hastaneye kaldırılırken, suyun içerisinde mahsur kalan Elif Urhal ise itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından bulunduğu yerden kurtarıldı. Ambulans ile Darıca Farabi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elif Urhal burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.