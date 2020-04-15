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Darıca'da semt pazarları Cuma günü kurulacak

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağını nedeniyle Darıca Belediyesi tarafından ilçede kurulan semt pazarlarının Cuma günü aynı yerlerinde kurulması kararı alındı.

15.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:24
Darıca'da semt pazarları Cuma günü kurulacak
Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağını nedeniyle Darıca Belediyesi tarafından ilçede kurulan semt pazarlarının Cuma günü aynı yerlerinde kurulması kararı alındı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu da devam edeceğinin açıklandı. Kararın ardından Darıca Belediyesi'nden vatandaşların mağdur olmaması için hafta sonu kurulan semt pazarlarının Cuma günü aynı yerlerinde kurulacağı duyuruldu. Buna göre Cumartesi günü Kazım Karabekir Mahallesi'nde kurulan Cumartesi pazarı ile Pazar günü Emek Mahallesi'nde kurulan Pazar pazarı, Cuma günü mevcut yerlerinde kurulacak.

Kararı değerlendiren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Hafta sonu sokağa çıkma yasağının devam etmesi üzerine hem pazarcı esnafımızın hem de vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına yeni bir uygulama başlattık. Darıca Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bu zor günleri hep birlikte el ele vererek aşacağız. Vatandaşlarımızdan da pazarlara maskesiz çıkmamalarını ve pazarda sosyal mesafe kuralına uymalarını özellikle rica ediyoruz. Bizler zabıta ekiplerimizle pazarların girişinde maske dağıtımı gerçekleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Darıca, Ekonomi
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