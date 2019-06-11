Darıca'da sergi açılışı

Darıca
İlçe Halk Eğitim Merkezi, yıl sonu karma sergisi açılışı yapıldı.
Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen açılışa, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman
, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık
, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Akdağ
, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri, Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri ve kursiyerler ile davetliler katıldı.
Kursiyerlerin yıl boyunca yaptıkları el emeği ürünler büyük beğeni topladı.
Serginin açılışında konuşan Akdağ, 15 Eylül
'den bugüne kadar kurumda toplam bin 353 kurs açıldığını, kurslara toplam 31 bin 150 kursiyerin katıldığını söyledi.
Kursların yaz sezonunda da devam edeceğini ifade eden Özdağ, bu dönemde öğrencilere yönelik sosyal, kültürel, Kur'an-ı Kerim öğrenme ile spora yönelik kurslar verileceğini belirterek, "İş Karşılığı Ücret Projesi (Cash For Work) kapsamında 294'ü kadın, 58'i erkek olmak üzere toplam 352 Suriyeli'ye yönelik kurs açtık. Kursiyerlerden 35'i aktif olarak işe yerleştirildi." dedi.
Kaymakam Karaman da söz konusu kurslara büyük önem verdiklerini dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.
Protokol konuşmalarının ardından, sergisinin açılışı Karaman ve Bıyık ile diğer protokol üyeleri tarafından yapıldı.
Kaynak: AA
Akdağ
, Karaman
, Darıca
, Güncel