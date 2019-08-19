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Darıca'da sinema geceleri başlıyor

Darıca Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında Darıca sahilinde 'Sinema Geceleri' etkinliği düzenliyor.

19.08.2019 11:14 Darıca'da sinema geceleri başlıyor
Darıca Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında Darıca sahilinde 'Sinema Geceleri' etkinliği düzenliyor.

Darıca sahilde bulunan Dudayev Parkı amfi tiyatroda düzenlenecek olan 'Sinema Geceleri' 23 Ağustos Cuma akşamı saat 21.00'da Vizontele filmiyle başlayacak. Program 24 Ağustos'ta Tosun Paşa, 25 Ağustos'ta Süt Kardeşler, 26 Ağustos'ta Dağ 2 ve 27 Ağustos'ta Neşeli Günler isimli filmle devam edecek. Sinema Gecelerinde son akşam ise çocuklar için Arabalar isimli animasyon filmi gösterilecek. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, tüm ilçe halkını 'Sinema Geceleri' etkinliğine davet etti. Bıyık, "5 gün boyunca Türk sinemasının en güzel örneklerinin yanı sıra çocuklarımız için gösterilecek olan animasyon filmi ile yaz akşamlarında sahilimizde hep birlikte güzel bir etkinliğe imza atacağız. Tüm ilçe halkımızı ailece kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenleyeceğimiz Sinema Gecelerine davet ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Darıca, Güncel

Kaynak: İHA

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