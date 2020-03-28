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Darıca'da vatandaşlara evde sıkılmamaları için zeka oyunu dağıtıldı

Darıca Belediyesi tarafından yapılan çekilişle 100 kişiye evde sıkılmamaları için zeka oyunu dağıtıldı.

28.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:09
Darıca'da vatandaşlara evde sıkılmamaları için zeka oyunu dağıtıldı
Darıca Belediyesi tarafından yapılan çekilişle 100 kişiye evde sıkılmamaları için zeka oyunu dağıtıldı.

Darıca Belediyesi, vatandaşların evlerinde kalmaları için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda Darıca Belediyesi de "Evde kal" çağrısına destek vermek ve farkındalık oluşturmak adına sosyal medya üzerinden çekiliş düzenledi. Korona virüs salgınına karşı vatandaşların evde kaldıkları süre içerisinde aileleriyle eğlenceli vakit geçirebilmeleri için sosyal medya üzerinden düzenlenen çekilişe yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Oldukça yoğun bir katılımın olduğu yarışmanın çekilişi de yine sosyal medya üzerinden canlı olarak yapıldı ve kazananlar canlı yayında belirlendi. Çekilişte 50 kişiye mangala ve 50 kişiye de 9 taş oyunu hediye edildi. Darıca Belediyesi ekipleri ödülleri vatandaşların evlerine kadar götürerek kapıdan teslim etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, salgının önlenmesi için herkesin "Evde kal" çağrısına uyması ve destek vermesi gerektiğini ifade ederek, "Devletimiz gerekli her türlü çalışmayı yapıyor. Bizler de Darıca Belediyesi olarak sizlerin sağlığı ve huzuru için gece gündüz görevimizin başındayız. Bu salgını hep birlikte durdurabiliriz. Hepimize görevler düştüğünü bilmeliyiz Siz değerli vatandaşlarımız da hem kendiniz hem de sevdikleriniz için lütfen evlerinizde kalın. Sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiğimiz çekilişi de bu amaçla evde kalan vatandaşlarımıza destek vermek adına düzenledik. Bu tür etkinliklere farklı projelerle de devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Darıca, Yaşam

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