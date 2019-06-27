27.06.2019 10:00
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Darıca'da yaz dönemi kursları açıldı

Darıca

Darıca Belediyesi'ne bağlı bilgi evlerinde öğrencilere yönelik kurslar düzenlendi.

Darıca Belediyesi'ne bağlı bilgi evlerinde öğrencilere yönelik kurslar düzenlendi.
Bilgi evleri tarafından çocuklara yönelik 9 ayrı mahallede yaz dönemi kursları kapsamında, Kur'an-ı Kerim, Türkçe, matematik, İngilizce ve fen bilimleri eğitimleri veriliyor.
Eğitimlerin yanı sıra zeka oyunları, sokak oyunları, origami, satranç ve masa tenisi gibi sportif ve sosyal aktivitelerin yapıldığı bilgi evlerine öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

Üç gün önce başlayan ve 575 öğrencinin katıldığı Kur'an-ı Kerim, siyer ve ilmihal derslerine kayıtlar 2 Ağustos'a kadar devam edecek.
Zeka oyunları, sokak oyunları, origami, satranç ve masa tenisi gibi sosyal aktivitelerin ise okulların açılacağı 9 Eylül 'e kadar devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA
Darıca , Kültür Sanat

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