Darıca'dan kısa kısa

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Darıca'da Ramazan Bayramı arifesinde vatandaşlar şehitlik ve mezarlıklara akın etti.Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da Nenehatun Mezarlığı'nı ziyaret ederek yakınlarının kabri başında dua eden vatandaşlarla bayramlaştı.Daha sonra Darıca Şehitliği'ne geçen Bıyık, burada şehitler için dua edip, kabirlerine karanfil bıraktı.Denetimler yoğunlaştıDarıca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçe genelindeki denetimlerini sıklaştırdı.Birçok noktada uygulama yapan polis ekipleri, trafik kurallarına uymayan bazı sürücülere cezai işlem uyguladı.Vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nın huzur ve güven içerisinde geçmesi açısından trafik ve asayiş uygulamalarından memnun olduklarını belirtti.Ot yangını söndürüldüCami Mahallesi Buğra Sokak'taki boş arazide çıkan ot yangını söndürüldü.Alınan bilgiye göre, boş arazide oynayan çocukların ateş yakması nedeniyle tutuşan otlar yanmaya başladı.Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürdü.