Darıca Gençlerbirliği - Etimesgut Belediyespor: 1-2

STAT: İlçe
HAKEMLER: Serdar Akkoçoğlu (xx), Ali Uğurtan Demirtaş (xx), Ogün Kamacı (xx)
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Emre (x) - Muhammed Oğuzhan (x) (Dk. 46 Ömer x), Ramazan (x), Mustafa (x) (Dk. 90 Baha), Salih (x), Tuncay (x), Muhammet (x) (Dk. 46 Alperen x), Halil İbrahim (x), Veysel (x), Mert (x), Oktay (xx)
ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Osman Mert
(xx) - Ahmet Kaan
(xx) (Dk. 58 Caner xx), Mehmet Bektaş
(xx) (Dk. 61 Burak xx), Hasan Ahmet
(xx) (Dk. 88 Kaan Yılmaz), Eyüpcan (xx), İbrahim (xx), Alaettin Batuhan (xx), Selim
(xx), Ömer (xx), Samet (xx), Mehmet Atik
(xx)
GOLLER: Dk. 57 Oktay (Darıca Gençlerbirliği
) - Dk. 37 Mehmet Atik, Dk. 41 Mehmet Bektaş (Etimesgut
Belediyespor)
KIRMIZI KART: Dk. 17 Salih (Darıca Gençlerbirliği)
SARI KART: İbrahim (Etimesgut Belediyespor) TFF
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Darıca Gençlerbirliği sahasında Etimesgut Belediyespor'a 2-1 yenildi.
Etimesgut, Darıca Gençlerbirliği, Spor
Kaynak: DHA