07 Aralık 2018, 18:38
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Darıca Gençlerbirliği'nde Oktay Derelioğlu ile Yollar Ayrıldı

Darıca Gençlerbirliği

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Darıca Gençlerbirliği'nde teknik direktör olarak görev yapan Oktay Derelioğlu, yönetim kurulu tarafından sözleşmelerinin tek taraflı feshedildiğini bildirdi.

Derelioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Darıca Gençlerbirliği'nde  teknik direktör olarak 15 Ekim'de göreve başladığını belirterek, o günden bu yana  yönetimin kendisi ve ekibine anlaşma şartlarında yer alan peşinat, maaş ve hak  edilen prim de dahil olmak üzere hiçbir ödeme yapmadığını kaydetti.
Bunun üzerine 3 Aralık'ta alacaklar için kendilerinin futbolcular gibi  hukuki yola başvurduğunu aktaran Derelioğlu, "Bunun neticesinde ekibimizin takıma  ligdeki ve Türkiye Kupası'ndaki katkısını gözetmeden hak edişlerimizin talebi  gerekçe gösterilerek talihsiz bir kararla bugün yönetim kurulu tarafından  sözleşmelerimiz tek taraflı feshedilmiştir. Tüm spor kamuoyunun bilmesini  isterim." değerlendirmesinde bulundu.
  
Öte yandan Derelioğlu, kulüpte futbolcularla vedalaştı.
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