14.07.2019 11:45
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Darıca Gençlerbirliği'nden 2 transfer

Darıca Gençlerbirliği

Darıca Gençlerbirliği, Ahmet Özer ve Ömer Demircan'ı renklerine kattı.

Darıca Gençlerbirliği, Ahmet Özer ve Ömer Demircan'ı renklerine kattı.

Transfer tahtasını açan Darıca Gençlerbirliği 2 oyuncuyla imzaları attı. Darıca ilçesinin temsilcisi, en son Tepecikspor'da forma giyen 24 yaşındaki Ahmet Özer ve Manavgatspor'un eski oyuncusu Ömer Demircan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Darıca Gençlerbirliği Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Darıca Gençlerbirliği Başkanı Arif Gülen ve Başkan Yardımcısı Eren Ertuğrul Işık ile oyuncular katıldı. Başkan Gülen yaptığı açıklamada transfer tahtasını açtıkları için çok mutlu olduklarını ve savaşan, genç, dinamik bir takım kuracaklarını belirtti.

Yapılan konuşmanın ardından oyuncular imzaları attı. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Darıca Gençlerbirliği, Ahmet Özer, Darıca, Spor

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