Darıca Gençlerbirliği-Tokatspor: 4-0

STAT: Şehir
HAKEMLER: Hasan Avcı (xxx), Murat Tuğberk Curbay (xxx), Muratcan Ilgaz (xxx)
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Ercüment (xxx) - Kerem (xxx), Uğur (xxx), Abdullah (xxx), Kemal Tokak (xx) (Dk.69 Mehmet Yeniler xx), Servan (xxx), Zeki (xxx), Aytaç (xxx), Tuncay (xxx) (Dk.83 Coşkun), Cesur (xxx), Ahmet Kutluer (xxx) (Dk. 50 Aziz Kızılgün)
TOKATSPOR: Ahmet Said (x) - Erdi (x) (Dk.67 Fatih Kıran x), Muharrem (x), Mete (x), Rıza (x), Oğulcan (x), Yusuf (x), Alp (x)(Dk.58 Haluk x), Ali Han (x), Fatih Üge (x) (Dk.81 Faruk)
GOL: Dk. 37-41 Kemal, Dk. 50 (P) Ahmet, Dk. 66 Tuncay (Darıca Gençlerbirliği)
SARI KART: Servan, Tuncay (Darıca Gençlerbirliği), Alp (Tokatspor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Darıca Gençlerbirliği sahasında konuk ettiği Tokatspor'u 4-0 mağlup etti. - Darıcakocaeli
17 Kasım 2018 Cumartesi 17:26